https://news.day.az/society/1397525.html В Азербайджане меняются правила осуществления адвокатской деятельности
В Азербайджане меняются правила осуществления адвокатской деятельности
Вносятся изменения в правила осуществления адвокатской деятельности в Азербайджане.
В связи с этим предлагается внести изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В законе уточняется понятие "Адвокатская организация".
Так, адвокатская организация - это юридическое лицо, созданное адвокатом (адвокатами), не состоящее на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика, координирующее договорные отношения между адвокатом, действующим в данной организации, и лицом, которому оказывается юридическая помощь.
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