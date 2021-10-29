В Азербайджане необходимо использование бустерной дозы вакцины от коронавируса

Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в Азербайджане более удовлетворительная, чем в других странах, в настоящее время число случаев заражения коронавирусом превышает 2 000 человек в сутки, мы не можем перейти к динамике снижения.

Об этом Trend сообщил врач-инфекционист Ниджат Азимли, передает Day.Az.

Он отметил, что требуется усиление борьбы с эпидемией, в частности, необходимо использовать бустерные дозы от коронавируса: "Науке уже известно, что наиболее широко используемая в Азербайджане вакцина - "Coronavac", эффект от нее более кратковременный. У людей, получивших две дозы вакцины, по истечении шести месяцев иммунитет ослабевает или утрачивается.

Можно сделать вывод, что на следующем этапе вакцинации предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам от коронавируса. Для детей и других лиц, не прошедших вакцинацию, использование масок в закрытых помещениях и соблюдение правил гигиены являются наиболее эффективными методами борьбы".

Отметим, что в настоящее время в мире наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19. Это связано с тем, что люди проводят больше времени в закрытых помещениях из-за холодов, а также из-за новой мутации вируса COVID-19 - дельта-штамма. Несмотря на рост заболеваемости, по сравнению со многими странами ситуация в Азербайджане находится под контролем.