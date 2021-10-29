В Баку произошла цепная авария с участием автобуса и грузовика

В Баку, в тоннеле от круга "20 января" в направлении проспекта З.Буньядова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, грузовой автомобиль с государственным регистрационным знаком 09 BO 440 столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и маршрутным автобусом № 13 (99 JB 297), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По предварительной информации, авария произошла из-за неисправности тормозной системы грузовика. Пассажиров в автобусе не было, так как транспортное средство возвращалось в депо.

В результате цепной аварии, водитель грузовика получил травму головы, а пассажир перенес шок.

При ДТП были повреждены два легковых автомобиля Toyota и один Hyundai.