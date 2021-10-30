Из-за погоды на магистралях Баку снижен предел скорости

В связи с дождливой погодой снижена допустимая скорость движения на всех полосах магистралей Зыхский круг- аэропорт и проспект Гейдара Алиева - Мардакян - Бильгях.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Цель - обеспечить безопасность дорожного движения.

Просьба к водителям соблюдать установленную скорость.