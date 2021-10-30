https://news.day.az/society/1397676.html Кадры тяжелого ДТП в Загатале - ВИДЕО
Кадры тяжелого ДТП в Загатале - ВИДЕО
В Азербайджанском сегменте Сети распространились кадры тяжелого ДТП в селе Ашагы Тала Загатальского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в результате аварии столкнулись ВАЗ-2106, управляемый жителем села Юхары Тала Нематом Айдамировым, и Mercedes, за рулем которого находился житель села Ашагы Тала Тарлан Гасанов.
Водитель "Жигули" Н.Айдамиров был доставлен в Загатальскую центральную районную больницу с различными травмами. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Н.Айдамиров - учитель Загатальского ПТУ, которое находится в селе Ашагы Тала.
По данному факту в Загатальском РОП ведется расследование.
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