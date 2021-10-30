Кадры тяжелого ДТП в Загатале

В Азербайджанском сегменте Сети распространились кадры тяжелого ДТП в селе Ашагы Тала Загатальского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, в результате аварии столкнулись ВАЗ-2106, управляемый жителем села Юхары Тала Нематом Айдамировым, и Mercedes, за рулем которого находился житель села Ашагы Тала Тарлан Гасанов.

Водитель "Жигули" Н.Айдамиров был доставлен в Загатальскую центральную районную больницу с различными травмами. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Н.Айдамиров - учитель Загатальского ПТУ, которое находится в селе Ашагы Тала.

По данному факту в Загатальском РОП ведется расследование.