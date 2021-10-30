В воскресенье будет дождливо, в горах ожидается снег

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В основном утром и вечером в некоторых частях полуострова вероятны дожди. Будет дуть юго-восточный ветер

Как сообщили Day.Az в МЭПР, температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем-15-17° тепла.В Баку ночью будет 10-12° тепла, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление упадет с 775 мм ртутного столба выше нормы до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.