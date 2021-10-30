В освобожденном Карабахе от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены почти 6 тыс. гектаров

По состоянию на 28 октября, Агентство Азербайджана по разминированию очистило от мин освобожденные территории общей площадью 5 917 га.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было заявлено на очередном заседании Рабочей группы по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

Также было сообщено, что в период с 10 ноября 2020 по 28 октября 2021 года были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории общей площадью 5 917 гектаров, обнаружена 26 931 мина и неразорвавшийся боеприпас. В октябре 2021 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов были очищены территории общей площадью 381,13 гектара, обнаружены и обезврежены 1 846 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, было отмечено, что по приказу ОАО "Азерэнержи" на территории, по которой проходит Агдамская ЛЭП, и в Губадлинском районе были полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов посевные площади. По двум проектам соответствующим ведомствам была передана территория общей площадью 1 020 гектаров.

Кроме того, были аккредитованы и переданы Агентству Азербайджана по разминированию пять тысяч служебных собак МЧС.