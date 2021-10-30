В Баку мужчина сообщил о "заложенной в школе бомбе"

29 октября неизвестный позвонил на номер 102 МВД и сообщил о заложенной бомбе на крыше одной из средних школ на территории поселка Мардакян Хазарского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники полиции приняли соответствующие меры, но факт не нашел подтверждения.

Был задержан звонивший - житель поселка Мардакян, ранее судимый 36-летний П.Мамедов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК (заведомо ложное сообщение о терроризме).