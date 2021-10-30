https://news.day.az/society/1397762.html В Баку мужчина сообщил о "заложенной в школе бомбе" - его задержали
В Баку мужчина сообщил о "заложенной в школе бомбе" - его задержали
29 октября неизвестный позвонил на номер 102 МВД и сообщил о заложенной бомбе на крыше одной из средних школ на территории поселка Мардакян Хазарского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники полиции приняли соответствующие меры, но факт не нашел подтверждения.
Был задержан звонивший - житель поселка Мардакян, ранее судимый 36-летний П.Мамедов.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК (заведомо ложное сообщение о терроризме).
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