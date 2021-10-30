https://news.day.az/society/1397768.html В Бакинском метро приостановлено движение - ПРИЧИНА
В Бакинском метро приостановлено движение - ПРИЧИНА
На станции метро "28 Мая" Бакинского метрополитена в субботу возникли проблемы с движением поездов.
Как сообщил Day.Az представитель Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, на станции на короткое время было отключено высокое напряжение из-за возможности задымления, в связи с чем возникли ограничения в движении поездов в направлении "Ази Асланов - 28 Мая".
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