В Бакинском метро приостановлено движение

На станции метро "28 Мая" Бакинского метрополитена в субботу возникли проблемы с движением поездов.

Как сообщил Day.Az представитель Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, на станции ​​на короткое время было отключено высокое напряжение из-за возможности задымления, в связи с чем возникли ограничения в движении поездов в направлении "Ази Асланов - 28 Мая".