https://news.day.az/society/1397776.html В Азербайджане выявлено еще 2189 случаев заражения коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 2189 случаев заражения коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 2189 случаев заражения коронавирусом, 1585 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
28 пациентов с коронавирусом скончались.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре