Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 49799 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 36837, вторую дозу получили 12962 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9617755, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5227329 , вторую дозу получили 4390426 человек.