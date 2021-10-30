На станции метро "28 Мая" произошло возгорание

Сегодня в 14:32 в Центр управления кризисных ситуаций министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о возгорании на станции "28 Мая" Бакинского метрополитена в результате замыкания в контактной сети.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия немедленно были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы.

Было установлено, что в результате короткого замыкания произошло локальное задымление на участке электрического кабеля при входе в тоннель метро, в связи с чем сотрудниками метрополитена были приняты необходимые меры.

Соответствующие органы проводят расследование в связи с происшествием.