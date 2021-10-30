Пожар в жилом доме в Масаллы
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В селе Банбаши Масалинского района произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции ванной комнаты на площади 18 кв.м. на втором этаже двухэтажного дома общей площадью 320 кв.м.

Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.