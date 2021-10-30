В Балакене столкнулись легковые автомобили, есть пострадавшие

В результате ДТП в Балакенском районе пострадали несколько человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло около 19 часов на участке магистрали Евлах-Загатала-Грузия у села Газбина Балакенского района.

По сообщению, столкнулись легковой автомобиль марки Mercedes (08 BH 909), управляемый жителем села Ханифа Балакенского района Эльчином Чингиз оглу Шириновым 1980 года рождения и легковым автомобилем марки "ВАЗ-2107" (08 BF 781) за рулем которого находился житель села Махамалар Кязым Шемседдин оглу Османов 1962 года рождения.

Пострадавшие в результате ДТП Э.Ширинов, К.Османов и его супруга Ханым Омар гызы Османова 1967 года рождения были госпитализированы в Балакенскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.