https://news.day.az/society/1397879.html В Гаджигабуле оштрафован администратор ресторана, нарушившего правила карантина - ФОТО
В Гаджигабуле оштрафован администратор ресторана, нарушившего правила карантина - ФОТО
В результате мер, предпринятых сотрудниками Отдела полиции Гаджигабульского района, были установлены нарушения правил и требований особого карантинного режима во время церемонии помолвки.
Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, во время проверок было установлено, что данные о вышеуказанном мероприятии, организованном в ресторане "Гедир-Хум", не зарегистрированы в портале icaze.e-gov.az.
Сотрудники отдела составили административный протокол в отношение администратора ресторана Руфата Агалиева.
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