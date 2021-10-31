В Гаджигабуле оштрафован администратор ресторана, нарушившего правила карантина

В результате мер, предпринятых сотрудниками Отдела полиции Гаджигабульского района, были установлены нарушения правил и требований особого карантинного режима во время церемонии помолвки.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, во время проверок было установлено, что данные о вышеуказанном мероприятии, организованном в ресторане "Гедир-Хум", не зарегистрированы в портале icaze.e-gov.az.

Сотрудники отдела составили административный протокол в отношение администратора ресторана Руфата Агалиева.