Женщина-водитель совершила аварию, пострадали 3 человека

На дороге Баку-Газах произошло ДТП.

Сегодня примерно в 12:30 на участке магистрали, проходящем через территорию Агдашского и Евлахского районов, столкнулись два легковых автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили в Евлахской центральной районной больнице (ЦРБ), легковой автомобиль марки "KİA", за рулем которого находилась жительница поселка Гарачухур Сураханского района Баку Джаббарова Айнура Низадиль гызы (1978 г.р.), потерял управление и врезался в железное ограждение на обочине дороги.

Пострадавшие в результате происшествия А.Джаббарова, ее сын, Джаббаров Миргусейн Мирза оглу (2008 г.р.) и жительница Гянджи Айсун Даргаи Мирза гызы (2002 г.р.) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Евлахскую ЦРБ. Состояние А.Джаббаровой оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.