Бывший председатель ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов освобожден из-под ареста.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Видади Мурадов, который привлекался к уголовной ответственности за служебные преступления и его дело рассматривается в суде, отпущен на свободу.

В Пенитенциарной службе Министерства юстиции подтвердили этот факт в ответ на запрос АПА, и сообщили, что суд вынес гуманное решение в отношении В.Мурадова, который лечился от онкологического заболевания, избранная в его отношении мера пресечения в виде ареста изменена и созданы условия для его лечения.