https://news.day.az/society/1397953.html В Самухском районе из-за коронавируса 3 школы перешли на дистанционное обучение
В Самухском районе из-за коронавируса 3 школы перешли на дистанционное обучение
В Самухском районе 3 школы перешли на дистанционное обучение.
Об этом местному бюро АПА сообщила заведующая отделом Самухского районного отдела образования Нурлана Гасанова, передает Day.Az.
Она отметила, что в средней школе поселка Институтский района коронавирус выявлен у 4 учащихся, 6 педагогов и 1 технического работника, в средней школе поселка Гарайери у 4 педагогов, в полной средней школе села Ахмедбейли у директора и 4 педагогов. Поэтому по решению Центра гигиены и эпидемиологии указанные школы на 14 дней перешли на дистанционное обучение.
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