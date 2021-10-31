В Самухском районе из-за коронавируса 3 школы перешли на дистанционное обучение

В Самухском районе 3 школы перешли на дистанционное обучение.

Об этом местному бюро АПА сообщила заведующая отделом Самухского районного отдела образования Нурлана Гасанова, передает Day.Az.

Она отметила, что в средней школе поселка Институтский района коронавирус выявлен у 4 учащихся, 6 педагогов и 1 технического работника, в средней школе поселка Гарайери у 4 педагогов, в полной средней школе села Ахмедбейли у директора и 4 педагогов. Поэтому по решению Центра гигиены и эпидемиологии указанные школы на 14 дней перешли на дистанционное обучение.