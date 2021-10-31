https://news.day.az/society/1397954.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 43 113 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 31 089, вторую - 12 024.
Общее количество вакцинированных по стране составляет 9 660 868, первую дозу вакцины получили 5 258 418, вторую - 4 402 450 человек.
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