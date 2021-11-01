https://news.day.az/society/1398109.html ANAMA очистило 408 га территории от мин
ANAMA очистило 408 га территории от мин
ANAMA обнародовало ежемесячную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, в течение октября было обнаружено 338 противопехотных, 154 противотанковых мины и 1389 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
408 га территории были очищены от мин и НРБ.
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