ANAMA очистило 408 га территории от мин

ANAMA обнародовало ежемесячную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, в течение октября было обнаружено 338 противопехотных, 154 противотанковых мины и 1389 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

408 га территории были очищены от мин и НРБ.