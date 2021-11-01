Сколько будет стоит изменение ФИО?
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Меняется государственная пошлина, взимаемая за регистрацию изменения фамилии, имени и отчества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О государственной пошлине", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменениям, государственная пошлина повышена с 10 до 15 манатов.