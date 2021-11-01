В Азербайджане меняются пошлины за получение и утерю загранпаспортов

Будут увеличены пошлины за получение и утерю заграничных паспортов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О государственной пошлине", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменениям, пошлина за выдачу общегражданских паспортов или их замену в течение десяти рабочих дней, либо выдачу в течение двух рабочих дней в случаях экстренного лечения гражданина Азербайджанской Республики или лиц, выезжающих с ним, а также в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, проживающего за границей, будет увеличена от 10 до 15 манатов для детей в возрасте до 1 года, от 20 до 25 манатов для детей в возрасте от 1 года до 3 лет, от 3 до 18 лет - от 30 до 35 манатов, для граждан, достигших 18-летнего возраста, с 40 до 60 манатов.

При выдаче или замене общегражданских паспортов в течение пяти рабочих дней - для детей до 1 года от 20 до 25 манатов, для детей от 1 до 3 лет от 40 до 55 манатов, для детей от 3 до 18 лет от 60 до 75 манатов, для граждан, достигших 18-летнего возраста, с 80 до 120 манатов.

Согласно предлагаемым изменениям, повышаются также пошлины за повторную выдачу гражданам Азербайджанской Республики общегражданских паспортов в связи с их утратой или порчей.