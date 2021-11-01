В Азербайджане предотвращено незаконное строительство дома

МЧС Азербайджана предотвратило незаконное строительство дома в Астаре.

Как сообщили Day.Az в МЧС, специалисты Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве выявили факт строительства без соответствующих документов физическим лицом Ализаде Самиром Сахиб оглу многоквартирного жилого дома на улице Низами в Астаре.

В результате принятых мер незаконные строительные работы были приостановлены, объект взят под контроль.