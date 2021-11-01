Изменение госпошлин не повлияет на стоимость лекарств

Изменение размеров госпошлин не повлияет на стоимость лекарств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов в ходе обсуждений изменений в закон "О государственной пошлине" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, проблемы, возникающие порой в связи с вопросом стоимости лекарств, не связаны с пошлинами. Замминистра добавил, что это больше связано с вопросами ценообразования: "Размер пошлины в этом процессе - довольно мизерная сумма. Считаю, что изменение размеров госпошлин не отразится на ценах на лекарства".

Отметим, что изменения в закон "О государственной пошлине" предусматривают увеличение размера некоторых госпошлин и введение новых.