Изменение госпошлин не повлияет на стоимость лекарств
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Изменение размеров госпошлин не повлияет на стоимость лекарств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра финансов Азербайджана Азер Байрамов в ходе обсуждений изменений в закон "О государственной пошлине" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, проблемы, возникающие порой в связи с вопросом стоимости лекарств, не связаны с пошлинами. Замминистра добавил, что это больше связано с вопросами ценообразования: "Размер пошлины в этом процессе - довольно мизерная сумма. Считаю, что изменение размеров госпошлин не отразится на ценах на лекарства".

Отметим, что изменения в закон "О государственной пошлине" предусматривают увеличение размера некоторых госпошлин и введение новых.