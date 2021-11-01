Заявление генпрокурора Азербайджана о без вести пропавших гражданах
Для установления личности без вести пропавших граждан Азербайджана продолжаются работы по вскрытию неизвестных могил.
Об этом сказал генеральный прокурор Кямран Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что в первой Карабахской войне без вести пропали около 4 000 граждан Азербайджана: "После освобождения территорий от оккупации во время земляных работ были найдены останки. У родственников без вести пропавших лиц взяты анализы ДНК для идентификации останков".
По словам генерального прокурора Азербайджана, до настоящего времени установлены личности более 150 человек, пропавших без вести в первой Карабахской войне.
Кямран Алиев заявил, что в нахождении части могил участвовала и армянская сторона, но основную работу осуществляют надлежащие структуры Азербайджана: "Мы сотрудничаем в этом направлении со структурами различных стран. Прокуратура Российской Федерации ведет переговоры с армянской стороной в этом направлении".
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