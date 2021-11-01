Баку объявлен победителем международной платформы "Uzakrota"

Баку был объявлен победителем в номинации "Ведущий туристический город мира" в рамках туристической премии, организованной платформой "Uzakrota", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

По информации, голосование на глобальном уровне в этой номинации было проведено в октябре этого года.

Второе и третье места в этой номинации достались Стамбулу и Амстердаму.

В конкурсе в 53-х номинациях приняли участие более тысячи туристических направлений, отелей, авиакомпаний, туроператоров, онлайн-платформ для путешествий и других видов туристических объектов.

Одна из ведущих платформ Турции по путешествиям "Uzakrota" 11 лет проводит мероприятие "Международные награды путешествий".

В 2018, 2019 и 2020 годах мероприятие "Uzakrota" было признано другими платформами одним из авторитетнейших в мировом масштабе.

Говоря об оценке туристических возможностей Азербайджана со стороны международных платформ, генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид заявил, что тот факт, что Азербайджан был удостоен недавно еще четырех международных наград, весьма отраден.