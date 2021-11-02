В Мингячевире завершены ремонтно-восстановительные работы в 41 здании, поврежденном от армянских атак

В Мингячевире завершены ремонтно-восстановительные работы в 41 здании, поврежденном в результате агрессии Армении во время 44-дневной Отечественной войны, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Госкомитет по градостроительству и архитектуре.

В сообщении отмечается, что в результате армянской агрессии в Мингячевире был нанесен ущерб более 40 жилым домам.

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева один частный дом отстроен заново и передан владельцу, завершены ремонтно-восстановительные работы в 41 здании. Завершаются работы в двух других частных домах.

Все работы в Мингячевире планируется завершить в ближайшие дни.

По данным госкомитета, в результате армянской агрессии во время Отечественной войны был нанесен ущерб более 13 тысячам домов в 11 городах и районах Азербайджана.

Строительные и ремонтно-восстановительные работы уже завершены более чем на 12 тысячах жилых и нежилых объектов.