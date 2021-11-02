В Азербайджане могут появиться мобильные POS-терминалы

В Азербайджане в ближайшее время могут появиться мобильные (на платформе смартфона) POS-терминалы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе онлайн-конференции "Будущее - это сейчас", организованной MasterCard, сказал вице-президент по развитию бизнеса и кибербезопасности европейских стран Хакан Татлыджи.

По его словам, сегодня в Азербайджане появился Apple Pay, что говорит о заинтересованности глобальных корпораций по выходу на рынок этой страны.

"В Азербайджане порядка 80 процентов POS-терминалов принимают бесконтактные платежи, что позволило выйти на рынок с этим решением", - добавил Хакан Татлыджи.