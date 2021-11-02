Азербайджанский врач объяснил важность третьей дозы вакцины от COVID-19

Привитые третьей дозой вакцины от коронавируса заражаются намного реже.

Об этом сказал Trend во вторник инфекционист-гепатолог Мардан Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что рост числа заражений коронавирусом обусловливает необходимость более интенсивной вакцинации граждан в Азербайджане третьей дозой вакцины.

При этом, по словам врача, несмотря на рост числа заражений, вспышек заболеваемости на прежнем уровне не ожидается: "В стране уже достаточное количество вакцинированных от этого заболевания, а также переболевших. Среди заразившихся большинство составляют лица, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также никогда не болевшие им. Повторных заражений очень мало. Рост заражений медленными темпами будет наблюдаться до весны, потом ожидается спад".

Он добавил, что через шесть месяцев после вакцинации от коронавируса количество антител в организме снижается: "Поэтому иммунитет слабеет и появляется необходимость в третьей дозе вакцины. В состоянии здоровья тех, кто привился третьей дозой, ощущается заметная положительная разница, они меньше заражаются. В случае же заражения переносят болезнь значительно легче".