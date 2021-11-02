Дорожная полиция Баку о штрафе иностранным гражданам

В Управлении Государственной дорожной полиции города Баку рассказали о правовых основах соблюдения иностранными гражданами правил дорожного движения на территории Азербайджана.

Как сообщил Trend главный инспектор ведомства майор полиции Араз Аскерли, закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" имеет одинаковую юридическую силу в отношении наших граждан, иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих (на основании визового режима в течение срока, указанного в визе, или же срока, установленного при безвизовом режиме), временно или постоянно проживающих здесь, а также проезжающих транзитом через территорию страны, передает Day.Az

"За административные правонарушения правил дорожного движения каждый несет равные обязанности и ответственность в рамках закона. В соответствии со статьей 17 Миграционного кодекса Азербайджанской Республики за административные правонарушения, совершенные иностранцами и лицами без гражданства, предусмотрено временное ограничение их выезда из нашей страны до исполнения принятой меры административного взыскания", - сказал он.

Аскерли отметил, что в случае уклонения иностранца и лица без гражданства от административной ответственности по ходатайству соответствующего государственного органа и решению суда при въезде на территорию страны его проживания могут быть введены ограничения: "Для этого необходимо, чтобы каждый человек, независимо от его правового статуса, уважительно относился к законам страны, в которой он находится. Никто не должен забывать, что незнание законов не освобождает от ответственности. Соблюдение требований законодательства, в частности, правил дорожного движения, защищает жизнь и здоровье человека и окружающих его людей, а также освобождает от ответственности".