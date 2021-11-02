https://news.day.az/society/1398732.html Сколько подростков в Азербайджане прошли вакцинацию? - СТАТИСТИКА
Сколько подростков в Азербайджане прошли вакцинацию? - СТАТИСТИКА
В Азербайджане до сегодняшнего дня в вакцинации приняли участие 439 подростков.
Как сообщили Day.Az в минздраве, каких-либо осложнений или побочных действий от вакцинации зафиксировано не было.
"Отметим, что вакцинация подростков осуществляется в централизованном порядке в Бакинском оздоровительном центре. Подростки могут быть вакцинированы только при наличии показания к этому и с согласия обоих родителей", - сказали в минздраве.
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