Сколько подростков в Азербайджане прошли вакцинацию?

В Азербайджане до сегодняшнего дня в вакцинации приняли участие 439 подростков.

Как сообщили Day.Az в минздраве, каких-либо осложнений или побочных действий от вакцинации зафиксировано не было.

"Отметим, что вакцинация подростков осуществляется в централизованном порядке в Бакинском оздоровительном центре. Подростки могут быть вакцинированы только при наличии показания к этому и с согласия обоих родителей", - сказали в минздраве.