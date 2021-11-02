Продолжается визит министра образования Азербайджана в Турцию - ФОТО
Продолжается визит министра образования Эмина Амруллаева в Турцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Министерстве образования сообщили, что в рамках визита были возложены цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому в Анкаре.
Затем делегация во главе с Эмином Амруллаевым посетила школу имени Гейдара Алиева в Анкаре, ознакомилась с ходом учебного процесса.
Состоялась встреча министра образования Эмина Амруллаева с председателем Главного управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при правительстве Турции (YTB) Абдуллой Эреном. Министр образования высоко оценил получение образования в докторантуре граждан Азербайджанской Республики в рамках программы стипендий, предоставляемых YTB.
Отметим, что в 2021-2022 учебном году 15 азербайджанцев поступили в докторантуру на основе договоренности с YTB.
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