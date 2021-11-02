Продолжается визит министра образования Азербайджана в Турцию

Продолжается визит министра образования Эмина Амруллаева в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Министерстве образования сообщили, что в рамках визита были возложены цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому в Анкаре.

Затем делегация во главе с Эмином Амруллаевым посетила школу имени Гейдара Алиева в Анкаре, ознакомилась с ходом учебного процесса.

Состоялась встреча министра образования Эмина Амруллаева с председателем Главного управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при правительстве Турции (YTB) Абдуллой Эреном. Министр образования высоко оценил получение образования в докторантуре граждан Азербайджанской Республики в рамках программы стипендий, предоставляемых YTB.

Отметим, что в 2021-2022 учебном году 15 азербайджанцев поступили в докторантуру на основе договоренности с YTB.