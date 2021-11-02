Осень в Шуше: Кадры из сада Хан гызы

Венец Карабаха, краса гор - Шуша во все времена года привлекает внимание своей обворожительной природой. Осенью сад Хан гызы в Шуше напоминает табло, украшенное золотистыми оттенками. Издалека виднеются горы, деревья в осенней красе, золотистые и красные оттенки листопада, разительный контраст еще зеленой травы и осенних цветов, восхищают взор. Человек словно попадает в другой, завораживающий мир.

Day.Az представляет фото, снятые региональным корреспондентом АЗЕРТАДЖ в саду Хан гызы в Шуше.