В Азербайджане выявлено еще 2178 случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 2178 случаев заражения коронавирусом, 2010 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

31 пациент с коронавирусом скончался.