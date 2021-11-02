https://news.day.az/society/1398839.html В Азербайджане Акт амнистии коснется до 15 тысяч человек
В Азербайджане Акт амнистии коснется до 15 тысяч человек
Акт амнистии, который планируется объявить в Азербайджане в связи с 8 Ноября - Днем Победы, коснется до 15 тысяч человек.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) будет обсужден законопроект "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".
Очередное заседание Милли Меджлиса намечено на пятое ноября.
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