В Азербайджане Акт амнистии коснется до 15 тысяч человек

Акт амнистии, который планируется объявить в Азербайджане в связи с 8 Ноября - Днем Победы, коснется до 15 тысяч человек.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) будет обсужден законопроект "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".

Очередное заседание Милли Меджлиса намечено на пятое ноября.