Более тысячи членов семей шехидов и участников войны получили работу
Число присоединившихся к "Марафону занятости" работодателей достигло 568, из которых 298 - государственные предприятия, 270 - частные.
Об этом сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, передает Day.Az.
Работодатели предоставили 3 269 вакансий. На данный момент трудоустроены 1 024 человека (160 - члены семей шехидов, 864 - участники Отечественной войны).
"Марафон занятности" инициирован ведомством с целью обеспечения работой участников войны и членов семей шехидов, погибших в ходе военных действий.
Работодатели, желающие принять участие в "Марафоне занятости", могут предоставить информацию о вакансиях, а члены семей шехидов и ветеранов, желающие устроиться на работу, - ввести информацию о себе, перейдя по ссылке:
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