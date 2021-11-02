В Агдаме впервые прошли соревнования по фехтованию «I Кубок Победы» среди ветеранов

Впервые за 30 лет в свободном Агдаме прошли спортивные соревнования. Первыми участниками же соревнований по фехтованию под названием "I Кубок Победы" стали ветераны Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Real TV, перед началом соревнований участники посетили Джума-мечеть. В мечети вместе с нашими ветеранами был совершен намаз, прочтены молитвы за упокой душ шехидов.

Соревнования по фехтованию "I Кубок Победы" были организованы Главным управлением молодежи и спорта и Федерацией фехтования в инвалидных колясках Азербайджана.

После того, как прозвучал гимн и была почтена минутой молчания память наших шехидов, началось соревнование среди наших ветеранов. Полуфинальный и финальный этапы соревнований прошли во дворце карабахского хана Панахали. Два отважных ветерана встали на символическую защиту ханского дворца.

После полуфинальных и финальных матчей были определены победители турнира. Победители турнира также получат возможность подготовиться к Летним Паралимпийским играм 2024 года во Франции.

Первого места был удостоен Гусейн Алиханов. Второе и третье места заняли Ниджат Ахадов и Сейидекбар Халигов.

Не участвовавшие в соревнованиях ветераны также были награждены поощрительными медалями.