Повысятся ли в Азербайджане тарифы на отопление?

Тарифы на отопление в Азербайджане не повысятся, сообщил в среду заведующий отделом ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафиг Алиев в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

Он напомнил, что на сегодняшний день тариф на отопление одного квадратного метра жилой площади для абонентов из категории населения составляет 0,15 маната, для других категорий - 0,25 маната, а стоимость 1Гкал тепла составляет 30 манатов.

Отметим, что в горных и предгорных районах Азербайджана отопительный сезон начался первого ноября. В других регионах и Баку отопительный сезон начнется 15 ноября.