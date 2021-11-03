В Карабахе строятся города будущего

С исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне минует год. Сразу после того, как доблестная азербайджанская армия во главе с Победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, Президентом Ильхамом Алиевым разгромила оккупантов на поле боя, началось восстановление освобожденного Карабаха. За прошедший год на освобожденных от оккупации азербайджанских землях была проведена большая работа по строительству и восстановлению, и процесс создания самой современной инфраструктуры, строительства населенных пунктов продолжается. В планировании этих работ активно участвует Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Накануне годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной войне зампредседателя Госкомитета Ильгар Исбатов рассказал в рамках авторского проекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" о работе, проведенной за последний год, текущем восстановительном процессе.

Исбатов особо подчеркнул, что с первого дня войны специалисты Госкомитета начали исследования по восстановлению Карабаха, проводили консультации: "Потому что мы были абсолютно уверены, что наши земли в скором времени будут освобождены и начнется процесс восстановления Карабаха. Сразу после Победы в войне мы побывали со специалистами в городе Шуша, затем ознакомились с потенциалом других освобожденных городов, осуществили планирование и проектирование. В настоящее время мы строим в Карабахе города будущего".

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