В Азербайджане выявлено еще 2 256 случаев заражения коронавирусом, 2 208 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

21 пациент с коронавирусом скончался.

На сегодня в Азербайджане выявлено 537 004 случая заражения коронавирусной инфекцией, 499 571 человек вылечился, 7 153 - скончались, число активных больных составляет 30 280.

За последние сутки в стране проведено 13 102 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 5 227 688.