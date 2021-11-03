Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 45561 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 6263, вторую дозу получили 10418 человек. Число получивших бустерную дозу составило 28880 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9753825, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 4973724, вторую дозу получили 4397065 человек.

Количество введенных в стране вакцин бустерных доз составило 383036.