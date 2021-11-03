В Тертере открылась новая школа на месте разрушенной в результате армянского обстрела

В селе Шихарх Тертерского района состоялось открытие средней школы №1 модульного типа на месте старой, разрушенной в результате обстрела армянских вооруженных сил во время Отечественной войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии открытия приняли участие глава Исполнительной власти города Тертер Мустагим Мамедов, советник министра образования Эльнур Алиев, заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием министерства образования Орхан Аббасов, представители СМИ.

Как отметил директор учебного заведения Рамиль Агаев, новая школа модульного типа, состоящая из 12 классных комнат, рассчитана на 80 ученических мест, и каждый класс носит имя одного шехида.

"В результате обстрела армянских террористов здание школы было разрушено. Первый снаряд разорвался на территории села 29 сентября 2020 года, два других - 30-го. Всего до 15 октября по селу было выпущено более 10 снарядов. Средняя школа №1 села Шихарх в этом году заняла первое место среди учебных заведений района по числу выпускников, поступивших в вузы, а по итогам выпускных экзаменов в 9-х классах - второе", - сказал Агаев.

Отметим, что во время Отечественной войны армянским обстрелам подверглись 16 школ Тертерского района. Школы в селах Дуярли и Шихарх, а также средняя школа №5 города Тертер были разрушены, 13 другим нанесен серьезный ущерб. К концу этого года на месте разрушенных школ будут построены новые и завершен капитальный ремонт остальных учебных заведений.