https://news.day.az/society/1399213.html Во время войны в Тертере было повреждено более 7 тыс. домов и объектов - ИВ
Во время войны в Тертере было повреждено более 7 тыс. домов и объектов - ИВ
Во время Отечественной войны в Тертере было повреждено 7 056 домов и объектов.
Об этом сказал в среду Trend глава Исполнительной власти (ИВ) Тертера Мустагим Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, 6 003 из них - частные дома и нежилые объекты.
"В 344 зданиях ведутся ремонтные работы, которые, предположительно, завершатся до конца ноября", - сказал Мамедов.
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