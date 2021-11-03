Trend TV подготовил видеоролик о Хачмазском районе
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Trend TV подготовил видеоролик о Хачмазском районе, в котором показана захватывающая природа, морской пейзаж и современная инфраструктура.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике демонстрируются масштабные строительные работы, проводимые в районе, а также колорит местного населения. Особо подчеркивается привлекательность географического положения района.

Будучи одним из крупнейших сельскохозяйственных районов республики, Хачмаз приносит пользу экономике страны.