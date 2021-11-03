https://news.day.az/society/1399284.html Trend TV подготовил видеоролик о Хачмазском районе - ВИДЕО
Trend TV подготовил видеоролик о Хачмазском районе - ВИДЕО
Trend TV подготовил видеоролик о Хачмазском районе, в котором показана захватывающая природа, морской пейзаж и современная инфраструктура.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в видеоролике демонстрируются масштабные строительные работы, проводимые в районе, а также колорит местного населения. Особо подчеркивается привлекательность географического положения района.
Будучи одним из крупнейших сельскохозяйственных районов республики, Хачмаз приносит пользу экономике страны.
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