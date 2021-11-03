https://news.day.az/society/1399294.html Минобразования Азербайджана о полном переходе на дистанционное обучение в школах
Минобразования Азербайджана о полном переходе на дистанционное обучение в школах
В Азербайджане полный переход на дистанционное обучение в школах не стоит на повестке дня.
Об этом Trend сообщил заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием министерства образования Орхан Аббасов, передает Day.Az.
Он отметил, что в школах нет критической ситуации с коронавирусом: "Если какое-либо решение будет принято, мы проинформируем общественность".
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