Минобразования Азербайджана о полном переходе на дистанционное обучение в школах

В Азербайджане полный переход на дистанционное обучение в школах не стоит на повестке дня.

Об этом Trend сообщил заместитель заведующего отделом организации и управления общим образованием министерства образования Орхан Аббасов, передает Day.Az.

Он отметил, что в школах нет критической ситуации с коронавирусом: "Если какое-либо решение будет принято, мы проинформируем общественность".