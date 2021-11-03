В Азербайджане импорт и продажа книг освобождаются от НДС

Импорт и реализация книжной и бумажной продукции могут быть освобождены от налога на добавленную стоимость. Предложения в связи с этим будут обсуждены в Милли Меджлисе.

Как сообщила Trend директор Бакинского книжного Центра Гюнель Анаргызы, отмена НДС окажет положительное влияние на продажу книг. "Цены на книги снизятся и будут более доступными. Это будет иметь большое влияние на продажу и покупку книг. Ожидается также увеличение тиражей книг. Я надеюсь, что это приведет к увеличению читателей", передает Day.Az.

Директор издательства "Qanun" Шахбаз Худуоглу отметил, что с новым решением разница в цене книг в стране составит 20%.

По его словам, с отменой НДС продажа книг в нашей стране увеличится: "Цена книги снизится на 18%. После утверждения закона количество издательств, ассортимент книг и тираж книг также возрастут. Если средний годовой тираж составлял 700 экземпляров, то после вычета НДС тираж книги превысит 1 000".

Как сообщил директор издательства "Mücrü" Мушфиг Хан, изменения приведут к тому, что книги будут лучше распространяться в обществе: "Если это решение будет одобрено, наше издательство сделает скидки на книги. Мы за то, чтобы книги читали, мы мечтали об этом и боролись за это годами".

Директор издательства "Ərgünəş" Октай Аргюнаш Алиев заявил, что освобождение от НДС импорта и продажи книг и бумажной продукции является очень позитивным явлением: "Так, книги облагаются НДС в связи с падением цен на книги, увеличением числа читателей и т.д".

Отметим, что согласно Налоговому кодексу, в настоящее время редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, связанная с производством комплектов учебников (за исключением рабочих тетрадей) и детской литературы для общеобразовательных учреждений, а также учреждений профессионального образования, освобождена от НДС.