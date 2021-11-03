https://news.day.az/society/1399328.html Минобразования о третьей дозе вакцины от коронавируса для учителей
Минобразования о третьей дозе вакцины от коронавируса для учителей
Министерство образования Азербайджана прокомментировало вопрос о третьей дозе вакцины от коронавируса для учителей.
Как сообщил Day.Az заместитель начальника отдела организации и управления общим образованием министерства Орхан Аббасов, министерство образования еще раз рекомендует учителям ввести третью дозу вакцины, чтобы победить коронавирус.
"Наш девиз заключается в том, что для продолжения очного обучения вакцинация - единственный путь".
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