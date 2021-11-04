В Нафталане муж и жена отравились угарным газом

В Нафталане муж с женой отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Гашалты.

Мустафаев Хайям Юнис оглу 1984 года рождения и его жена Гейдарова Севиль Иман гызы 1989 года рождения госпитализированы с отравлением угарным газом. Выясняются обстоятельства происшествия.