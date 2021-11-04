https://news.day.az/society/1399470.html В Азербайджане изменился порядок выдачи единовременного пособия
В Азербайджане изменился порядок выдачи единовременного пособия
С 1 ноября изменена форма выдачи гражданам единовременных социальных выплат.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты.
Так, пособие на погребение, пособие при рождении ребенка, пособие лицам, освобожденным из мест лишения свободы и нуждающимся в социальной адаптации, пособие на лечение пострадавших от радиационных аварий ежегодно доставляется гражданам через Азерпочту.
Эти средства граждане могут получить в любом отделении и филиале "Азерпочт".
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