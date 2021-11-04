В Азербайджане изменился порядок выдачи единовременного пособия

С 1 ноября изменена форма выдачи гражданам единовременных социальных выплат.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты.

Так, пособие на погребение, пособие при рождении ребенка, пособие лицам, освобожденным из мест лишения свободы и нуждающимся в социальной адаптации, пособие на лечение пострадавших от радиационных аварий ежегодно доставляется гражданам через Азерпочту.

Эти средства граждане могут получить в любом отделении и филиале "Азерпочт".