Представители Албано-удинской христианской религиозной общины посетили село Чинарлы Ходжавендского района
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Представители Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана, являющейся преемницей Албанской апостольской независимой церкви, побывали в селе Чинарлы Ходжавендского района, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend.

Члены религиозной общины посетили в селе древний албанский храм - церковь Агхач.

Поездка организована при поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами.